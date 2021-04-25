В Петербурге охранник забил до смерти своего напарника

В Петербурге задержан охранник бизнес-центра, которого подозревают в убийстве коллеги.

Сообщение о произошедшем поступило в отдел полиции 24 апреля. Звонивший сообщил о том, что в здании лежит охранник бе сознания. Полицейские установили, что накануне 63-летний сотрудник охраны употреблял спиртное вместе со своим 58-летним коллегой. В результате вспыхнувшей ссоры мужчины подрались.

Один из охранников скончался от полученных травм. Преступника задержали в здании бизнес-центра. В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело.

Полицией были изъяты отпечатки рук, обуви, одежда мужчин и биоматериалы в целях проведения экспертизы.