Госпитализированная в Колпино девочка нашла наркотик возле школы

14-летняя девочка, отравившаяся наркотическим препаратом, сообщила своей матери, что нашла порошок возле школы. Отец девочки рассказал, что одноклассницы пострадавшей не употребляли наркотик – девочки снимали видео.

Мужчина отметил, что до этого девочка никогда не употребляла наркотики, а учителя в школе отзывались о ней положительно. Напомним, три подростка прогуляли уроки в субботу. 14-летняя школьница отравилась наркотиком в школьном туалете и была госпитализирована после того, как ее отвели домой одноклассницы. Родители подростка вызвали скорую. Девочка пережила клиническую смерть. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.