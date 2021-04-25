В Петербурге школьницу госпитализировали после отравления наркотиками

Инцидент произошел в субботу, 24 апреля. 15-летняя школьница была госпитализирована в результате отравления наркотическим препаратом. Девочка пережила клиническую смерть. О произошедшем рассказали сотрудники экстренных служб.
Подросток покинул школу после 12 часов вместе с двумя одноклассницами. Классный руководитель, заметив, что девочки прогуливают уроки, позвонила ученицам. Одна из них сообщила, что девочке стало плохо. В 15:20 мать девочки сообщила в школу, что школьницу госпитализировали в состоянии клинической смерти. По словам женщины, ее дочь употребила наркотик в школьном туалете.
В телефоне девочки обнаружили видео, на котором школьницы принимают белый порошок.