В петербургские школы пришли анонимные письма с угрозами

Две школы, расположенные в Калининском и Московском районах Северной столицы, получили электронные письма, в которых содержались угрозы взрыва.

Данная информация была предоставлена сотрудниками правоохранительных органов. Анонимные письма учреждения получили днем 24 апреля. Лжеминером была предоставлена ссылка на собственную страницу в соцсетях. По его словам, здания были заминированы его знакомыми. За предоставленную информацию неизвестный просил заплатить 140 000 рублей.

Здания и прилегающие к ним территории проверили оперативники. Материалы направили в следственное управление.