На севере Петербурга произошло ДТП со "скорой"

ДТП произошло в Калининском районе Северной столицы на месте пересечения проспектов Просвещения и Культуры.

В карету Скорой помощи врезался автомобиль «Рено Дастер». По информации, которая была предоставлена пресс-службой ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, в результате автомобильной аварии никто не пострадал.

Авария произошла на глазах многих участников дорожного движения: очевидцы опубликовали информацию о произошедшем в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».