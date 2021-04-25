В отношении отца погибшей при пожаре девочки возбудили дело

Отцу 2-летней девочки, которая погибла в результате пожара, произошедшего в петербургской квартире, было предъявлено обвинение. Данная информация была предоставлена ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следователями было возбуждено дело по трем статьям: "Причинение смерти по неосторожности", "Оставление в опасности" и "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Согласно версии следствия, обвиняемый вышел на улицу, оставив в квартире двух детей, которые в момент происшествия спали. 2-летняя девочка скончалась в результате полученных повреждений, ее 4-летняя сестра была госпитализирована. Расследование продолжается.