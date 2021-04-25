Два школьника были задержаны за стрельбу по трамваю

в Кировском районе Санкт-Петербурга хулиганы обстреляли трамвай из пистолета. По факту случившегося были задержаны двое девятиклассников, у которых были обнаружены пневматический пистолет и ружье.

Инцидент произошел ранним утром 24 апреля на перекрестке улицы Трефелева и проспекта Маршала Говорова. Отмечалось, что у общественного транспорта после выстрела покрылось трещинами стекло.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о вандализме. 15-летнего и 16-летнего парней опросили. Им было выдано обязательство о явке. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.