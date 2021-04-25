В Санкт-Петербурге на Невском проспекте женщина попала под машину

Вчера, в субботу, 24 апреля, женщина попала под колёса машины, это случилось вне зоны пешеходного перехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Невском проспекте, недалеко от площади Восстания.

На место дорожного происшествия прибыли сотрудники полиции и реанимация. Авария случилась на проезжей части вне зоны пешеходного перехода. Очевидцы аварии заявляют, что пострадавшая женщина, скорее всего, была в состоянии алкогольного опьянения.