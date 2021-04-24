Полиция задержала третьего подозреваемого по делу об убийстве петербургского бизнесмена

Сотрудники полиции предполагают, что к убийству предпринимателя и разбойному нападению на его квартиру на юго-западе Санкт-Петербурга были причастны три человека. Двое уже арестованы, того, кто предположительно выполнял роль водителя, привезли из Ленинградской области.

В пресс-службе сообщили, что накануне оперативные сотрудники вместе с сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями против личности уголовного розыска Красносельского района совершили визит в областной город Волосово. Там при поддержке СОБРа на улице Красных Партизан, 8, был задержан третий подозреваемый.

Третьим задержанным оказался 44-летний Магомедсолтан. Он с родом Северного Кавказа, там же получил два года за совершение кражи. В Санкт-Петербурге дважды был привлечён к ответственности по делу о наркотиках. Подозреваемый некоторое время проживал в Сочи. На страницах в социальных сетях и фотографиям на них многочисленных автомобилей был сделан вывод о том, что он работал в СТО.

Его поймали во время совершения преступления и задержали на двое суток. Сотрудники органов предполагают, что в день убийства он был в роли водителя, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.

Нападение на бизнесмена и его жену случилось в конце марта. 38-летнего бизнесмена, который руководил компаниями, которые в том числе поставляли фильтры для систем вентиляции, а также занимались установкой пожарных сигнализаций, нашли на парковке на улице Адмирала Черокова без признаков жизни. Погибший был с обмотанной скотчем головой, также у него были связаны руки и были обнаружены следы побоев.

Его жену, которая застала преступников на пороге дома, ударили по голове. Была обнаружен пропажа из квартиры наручных часов, денег в размере 500 тысяч рублей и смартфон.