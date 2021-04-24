В Санкт-Петербурге распространителям наркотиков из даркнета грозит пожизненный срок

Подозреваемые по делу о сбыте крупной партии синтетических наркотических веществ были задержаны ещё в апреле прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Тогда сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин и женщину.

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти завершили процесс расследования уголовного дела в отношении подозреваемых.

В ходе следствия сотрудники органов установили причастность задержанных. Более двух лет задержанные занимались распространением наркотиков на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. Подозреваемые занимались сбытом наркотиков в Кировском, Красносельском и Петродворцовом районах города, а также в Гатчинском и Ломоносовском районах области.

"Как установлено, зелье распространялось бесконтактным способом посредством тайников-закладок через интернет-магазин на торговой площадке в даркнете, администраторами и закладчиками которого выступали сами соучастники. В ходе обысков у обвиняемых в общей сложности ранее было изъято более 1 килограмма наркотиков, расфасованных в сотни свертков, которые благодаря действиям полицейских не успели сбыть", - проинформировали в пресс-службе.

Все трое обвиняемых сейчас находятся под стражей, а уголовное дело было направлено в Красносельский район суд Санкт-Петербурга. Распространителям наркотиков может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.