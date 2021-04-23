Петербуржец ограбил ювелирный, чтобы расплатиться за кредиты

В Петербурге по горячим следам поймали вора, ограбившего ювелирный магазин. Инцидент произошел утром 23 апреля в Московском районе. Через полтора часа полиция нашла грабителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и области.

Ограбление произошло в ювелирном магазине, расположенном на улице Звездная в доме №8 в районе 10:25. Мужчина был в маске, разбил витрины и похитил ювелирные украшения. Однако спустя немного больше часа вор был найден полицией и доставлен в отделение.

«Мужчина нигде не работает, ранее не судим. По словам задержанного, он набрал кредитов, не рассчитал свои финансовые возможности и решил пойти на преступление ради урегулирования финансовых проблем», - сообщили в ГУ МВД.