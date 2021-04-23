В ДТП на КАД появился третий погибший

В Петербурге появились новые детали в аварии, случившейся 22 апреля на КАД. Число жертв ДТП на Кольцевой автодороге увеличилось до трех человек. Стало известно, что в легковом автомобиле сгорел водитель и два пассажира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Напомним, авария произошла в 18:26 на 40-м километре внешнего кольца. «МАЗ» из-за технической неисправности остановился посреди дороги и следовавший за ним «ВАЗ» врезался в грузовик. В результате тягач Volvo врезался в обе машины, не успев увидеть произошедшее столкновение.

В результате аварии легковой автомобиль мгновенно загорелся, и водитель с двумя пассажирами погибли на месте.