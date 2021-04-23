В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на улице Адмирала Черокова

В Красносельском районе Петербурга полиция задержала подозреваемых в убийстве и краже, произошедших накануне на улице Адмирала Черокова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Злоумышленники напали на женщину в подъезде, затащили ее в квартиру и похитили оттуда трое наручных часов, 500 тысяч рублей и IPhone. Когда полиция прибыла на место, на парковке нашли тело хозяина квартиры. На его теле обнаружены следы избиений, а голова и руки были обмотаны скотчем.

Как сообщают в полиции, один из задержанных подозреваемых уже был ранее судим за угрозу убийством.