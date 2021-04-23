В Петербурге выявили несоответствующее ГОСТу молоко

В магазинах Петербурге прошла проверка молока на соответствие составу и требованиям ГОСТа. Проверка организована компанией "Общественный контроль". В результате большинство образцов имело целый ряд нарушений. Производители получили предупреждения от организации.

Так, в торговых сетях Северной столицы выявили разбавленное молоко, проверив десять образцов пастеризованной продукции. В результате проверки семь из них оказались несоответствующими требованиям ГОСТа. Кроме того, некоторые образцы имели недочеты в маркировке товаров.

Известно, что проверку прошли только две фирмы: «Зеленая линия» и «Пискаревское».