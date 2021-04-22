У «Севкабель-порта» загорелось здание

В Петербурге загорелось здание вблизи общественного пространства «Севкабель-порт», расположенного на Васильевском острове. Возгорание возникло вечером 22 апреля по адресу Кожевенная улица дом №39. Об этом сообщает ГУ МЧС Петербурга.
Сообщение о пожаре спасатели получили в 18:20. На данный момент пожару присвоили первый ранг сложности из-за угрозы распространения огня. Для борьбы с огнем задействованы пять единиц техники и 21 пожарный. Как сообщает пресс-служба ведомства, борьба с огнем продолжается.
После ликвидации возгорания специалистам предстоит выяснить причину начавшегося пожара.