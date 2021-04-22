В Петербурге задержали 13 телефонных мошенников

Полицейским удалось задержать телефонных мошенников, которые представлялись сотрудниками финансовых организаций и крали денежные средства со счетов своих жертв. Всего было задержано 13 участников организованной группы преступников. Примечательно, что в ОПГ есть и мужчины, и женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Известно, что у группы была разработана отлаженная схема, согласно которой они звонили гражданам, а затем обналичивали деньги. Другая часть группировки координировала их. Результатом деятельности был обмен похищенных средств на криптовалюту, которую они покупали в Москве.

«По данным фактам следственными органами МВД России были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). В ходе обысков, проведенных по местам проживания фигурантов обнаружены и изъяты 14 млн рублей», - отметили в ведомстве.