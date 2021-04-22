Сотрудник Росгвардии попал в Мариинскую больницу

В Петербурге сотрудник Росгвардии получил травму во время несогласованной акции в поддержку Алексей Навального, которая состоялась вечером 21 апреля. Об этом сообщил очевидец в Telegram канале.

Активист «АгитРоссии» Павел Иванкин увидел в Мариинской больнице Росгвардейца, лежащего в коридоре на каталке. У мужчины на одной из ног не было сапога. Вероятно, он получил вывих ноги. Известно, что госпитализация силовику не понадобилась и вскоре его отпустили домой.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о прошедшей несогласованной акции протеста, в ходе которой оппозиционеры требовали отпустить Алексея Навального на свободу.