Более 2 тысяч петербуржцев эвакуировали из-за сообщений лжеминеров

В Петербурге снова поступили сообщения о минировании зданий. За сегодняшний день, 22 апреля, сотрудники полиции осмотрели 23 здания и эвакуировали 2 172 человека. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Сообщения о заминированных зданиях поступило на электронную почту ФСБ, а также на почту партии «Единая Россия». В одном из писем отправитель представился Александром Гауссом.

Сотрудники специальных структур проверили 23 здания, предварительно эвакуировав 2 172 человека. Ни в одном из зданий подозрительных предметов не обнаружено. В отношении отправителей ведется проверка.