На Софийской улице загорелись балконы трех этажей

В Петербурге загорелось несколько квартир в пятиэтажном доме. Пожар произошел утром в жилом доме по улице Софийская. Огонь распространяется по балконам с третьего по пятый этаж. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу и области.

По предварительной информации огонь возник в одной из двухкомнатных квартир пятиэтажки. В этой квартире выгорели полностью коридор и комната. Из помещения пришлось эвакуировать двух человек.

Огонь быстро распространился еще на два этажа и загорелись балконы трех этажей. На данный момент огонь локализирован. В тушении пожара участвуют 11 единиц техники и 48 спасателей. О пострадавших не сообщается.