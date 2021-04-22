В Петербурге возбудили уголовное дело за призыв к массовым беспорядкам

В Петербурге задержан уроженец Смоленской области за призывы к массовым беспорядкам. В послании мужчины также выявили призывы к насилию над гражданами. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, Александр Бердников, в феврале 2021 года оставил голосовое сообщение в мессенджере, в котором призывал устроить массовые беспорядки по стране и оказывать вооруженное сопротивление властям.

На данный момент в отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам, участию в них, а также призывы к насилию над гражданами).