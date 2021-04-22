На Крестовском острове загорелись элитные апартаменты

В Петербурге произошел пожар в одном из элитных домов на Крестовском острове. Резиденция загорелась вечером, 21 апреля. Возгорание удалось оперативно потушить. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу и области.

Огонь вспыхнул в четырехэтажном доме и распространился на площадь в 60 квадратных метров. Вероятно, возгорание началось со второго и первого этажей здания. Всего в комплексе 11 апартаментов, каждый из которых не менее 170 «квадратов» по площади и не менее 110 млн рублей по стоимости.

На данный момент предстоит выяснить все обстоятельства возгорания и выявить причину появившегося вечером огня.