На трассе «Кола» КамАЗ врезался в несколько машин

В Петербурге произошла авария с участием фуры и несколькими автомобилями. Инцидент произошел на 19-м километре трассы «Кола» в среду, 21 апреля. В результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и области.

Причиной аварии стали отказавшие тормоза у фуры. На данный момент к месту происшествия прибыли экстренные службы, а на трассе образовалась пробка в обе стороны длиной в 4 километра в сторону города и 3 километра в сторону области.

В результате ДТП на трассе «Кола» несколько человек были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Из автомобилей пострадала фура, автобус и четыре автомобиля.