Петербургского следователя задержали за торговлю липовыми удостоверениями

Следственный комитет РФ в среду, 21 апреля, сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали одного из следователей за торговлю поддельными удостоверениями сотрудников правоохранительных органов. Задержанным оказался 27-летний следователь УМВД по Выборгскому району Петербурга лейтенант юстиции.

Следствие сообщает, что офицер изготавливал поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, которые сбыл за 30 тысяч рублей мужчине, который участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых сотрудниками УФСБ. Офицеру грозит до трех лет колонии.

При обыске у «борца с преступностью» изъяли около 50 поддельных «ксив» и специальное оборудование для их изготовления. Задержанному грозит до трех лет колонии.