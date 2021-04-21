Прокуратура начала проверку по поводу возгорания на Волхонском шоссе

Прокуратура Ломоносовского района начала проверку после возгорания строительного мусора на территории промышленной зоны на Волхонском шоссе. Об этом сообщили в прокуратуре Ленинградской области.

Инцидент произошел во вторник, 20 апреля, примерно в 23 часа. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров. На место пожара немедленно прибыла пожарная бригада, которой в 2:30 удалось полностью устранить возгорание. Спустя час спасатели ликвидировали открытое горение.

Специалисты дадут оценку деятельности собственника предприятия, на территории которого произошел пожар. Во время проверки будут смотреть на соблюдение им требований законодательства о противопожарной безопасности.