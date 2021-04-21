На Гатчинском шоссе автомобиль сбил девочку

Инцидент произошел на пешеходном переходе возле дома №7 по Гатчинскому шоссе. Автомобиль сбил шестиклассницу, авария была зафиксирована камерами видеонаблюдения.

Информация о ДТП была опубликована в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» в социальной сети «ВКонтакте». Водитель не заметил девочку, которая пересекала проезжую часть по зебре. Сообщается, что в результате аварии подростка госпитализировали. Состояние девочки оценивается медиками как тяжелое.

Светофор на перекрестке отключили после того, как в этот же день в прошлом году возле него погибла собака от удара тока на глазах у своего юного владельца.