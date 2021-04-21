В Петербурге анонимные сообщения привели к эвакуации почти 700 работников

В Петербурге эвакуировали работников из 7 офисов в связи с анонимными сообщениями лжеминера. На этот раз злоумышленник сообщил о бомбах не сотрудникам правоохранительных органов, а в администрацию президента.

Сообщается, что сообщение о заминированных офисах пришло на официальный сайт администрации. По словам лжеминера, взрывные устройства находились в офисах «ВКонтакте», «Яндекса», Mail.ru, а также Роскомнадзора. Злоумышленник сообщал, что взрывы якобы произойдут 1 мая.

Оперативники провели проверки в 7 офисах. Помимо помещений, были проверены прилегающие территории. Взрывных устройств не обнаружено. Сообщается, что из офиса «Яндекса» было эвакуировано почти 700 человек.