В квартире журналистки "Фронталки" провели обыск

В Петербурге в квартире журналистки «Фронталки» Ксении Клочковой прошел обыск. Данная информация была опубликована в Telegram-канале «Ротонда».

Полицейских интересовала не сама корреспондентка, а сотрудник штаба Алексея Навального в Петербурге Денис Кабаков, который несколько месяцев жил в квартире Клочковой в прошлом году. В постановлении об обыске указали только его.

Обыск был проведен в рамках дела «о перекрытии дорог», которое возбудили в результате несанкционированного митинга в поддержку Навального, проведенного 23 января. Сообщается, что их квартиры ничего не изъяли. Ксения Клочкова была опрошена в качестве свидетеля.