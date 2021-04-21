На Дворцовой площади появились ограждения

Петербуржцы заметили металлические ограждения, расставленные в центре города. Заборы расставили вдоль Невского проспекта.

При этом у Главного штаба ограждений пока нет. Сообщается, что полицейских и сотрудников Росгвардии в центре Петербурга еще нет. Напомним, раннее полиция предупреждала о том, что участие в несанкционированных акциях протеста может привести к заражению коронавирусной инфекцией.