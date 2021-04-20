В результате вспышке горючих паров на Кировском заводе пострадал рабочий

О взрыве на Кировском заводе сообщили в пресс-службе управлении МЧС по Петербургу.

Вспышка горючих паров произошла в цеху №342. В результате взрыва пострадал один рабочий. Мужчина получил ожоги кистей и был госпитализирован. В настоящее время он находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как средней тяжести.

Руководством предприятия была сформирована комиссия с целью установления причин инцидента. Напомним, «Кировский завод» занимается выпуском сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, а также оборудования, предназначенного для нефтегазовой отрасли, энергетики и судостроения.