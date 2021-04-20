Около «Лахта-центра» петербуржцы заметили клубы дыма

Во вторник, 20 апреля, в Санкт-Петербурге около «Лахта центра» жители заметили поднимающийся столб дым, который петербуржцы хорошо видели даже с Васильевского острова. Очевидцы сообщили, что рядом с небоскребом загорелась трава.

На место возгорания прибыли пожарные. Кроме того, около этого места были замечены несколько автомобилей полиции. Однако на данный момент о том, что это именно поджог не сообщается.

Ранее в ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти сообщали, что за поджог травы горожан будут привлекать к ответственности.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в ближайшие дни в Северной столице ожидается похолодание и дожди.