Смольнинский районный суд эвакуировали из-за сообщений о минировании

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила о том, что на электронную почту поступило письмо о том, что в Смольнинском районном суде установлена взрывчатка. Отправителем является некий Айрат Баширов.

Автор указал в своем письме, что в здании установлена бомба. Сообщается, что Смольнинский районный суд могли заминировать с помощью взрывчатого вещества тринитротолуола. Сотрудники, посетители и все граждане, находящиеся в здании были сразу же эвакуированы.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проверяют здание, а также прилегающую к нему территорию.