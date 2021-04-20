Охранник магазина табака в Петербурге ранил выстрелом из пистолета одного из воров

Во вторник, 20 апреля, в отдел полиции поступила информации о том, что на табачную лавку, находящуюся на проспекте Энгельса, 129/1, было совершено нападение. Случай произошел примерно в 5 утра.

В пресс-службе МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в магазин табачных изделий вошли двое мужчин, которые начали крушить прилавки заведения, а также упаковывать в мешки табак. В итоге, одна из работниц магазина нажала тревожную кнопку, по сигналу которой прибыли сотрудники охранного предприятия.

Один из мужчин угрожал ножом. Однако после охранник применил оружие и выстрелил в вора. Юношу 25-ти лет сразу же госпитализировали, но после, в больнице, он скончался. Второму грабителю удалось скрыться. Его объявили в розыск.