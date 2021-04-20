Сбившая мотоциклиста водитель BMW оказалась пьяной

Водителя, сбившего мотоциклиста на набережной Обводного канала, удалось задержать. Нарушителем оказалась молодая девушка 22-х лет. Как выяснилось, девушка находилась за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 18 апреля на перекрестке с улицей Рыбинская, автомобиль марки BMW выехал на красный сигнал светофора. В результате чего девушка сбила мотоциклиста. 47-летний байкер был госпитализирован в тяжелом состоянии. В отношении пьяной девушки возбудили уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о ДТП на пересечении набережной Обводного канала и улицы Рыбинская, в котором серьезно пострадал мотоциклист.