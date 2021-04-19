Здание Смольнинского суда эвакуировали после сообщения о минировании

В Петербурге снова появилось сообщение о минировании суда. В понедельник, 19 апреля, из-за очередного уведомления о возможном взрывном устройстве эвакуировали здание Смольнинского районного суда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Из здания эвакуировали всех работников суда по причине полученного сообщения на электронную почту. Так, некий Айрат Баширов сообщил о минировании здания тринитротолуолом. На данный момент в здании и на территории рядом с судом работает полиция.

«Айрат Баширов сообщил нам по электронной почте, что в здании суда заложены взрывные устройства», - отметили в пресс-службе.