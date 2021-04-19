В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве терапевта

Полиция Петербурга задержала студента медицинского колледжа по подозрению в убийстве терапевта. Студента задержали в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

Подозреваемым стал 25-летний житель Калининградской области. По версии следствия, он 14 апреля ночью гостил у терапевта, а затем в ходе ссоры ударил ножом знакомого и скрылся с места происшествия.

Напомним, истекающий кровью врач пришел за помощью к соседке, однако не дождался врачей и скончался на месте.