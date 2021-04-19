Мать, изрезавшую 9-летнего сына, отправили в психиатрическую больницу

В Петербурге удалось задержать мать, напавшую с ножом на собственного сына. Ребенку всего девять лет, и он госпитализирован с ножевым ранением. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Инцидент произошел в воскресенье, 18 апреля, на Южном шоссе в доме №55/5. В ходе конфликта между пожилой матерью и взрослой дочерью последняя схватилась за нож и ударила им своего 9-летнего сына. Причиной конфликта стали наркотики, которые употребляет женщина.

На данный момент мальчик госпитализирован с ранением предплечья, и находится в состоянии средней степени тяжести. Его мама отправлена из отделения полиции в психиатрическую клинику.