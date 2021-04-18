В Петербурге камень с фасада здания снова создал опасность для прохожего

В городе произошел второй случай с падением камня с фасада зданий. На этот раз инцидент произошел на улице Чайковского. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис.

В Петербурге прохожий пожаловался на часть декора, которая упала с фасада дома №20Б по улице Чайковского. Мужчина проходил мимо дома Оболенских и в метре от него упали камни.

«Я держал путь как раз в том направлении, и, если бы это случилось на 2-3 секунды раньше, то прилетело бы прямо на меня», — отметил свидетель событий.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о лепнине, упавшей с фасада здания на коляску с двухлетним ребенком.