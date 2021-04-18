Мигрант угнал Лексус, попал в ДТП и вернул машину на место

В Петербурге гражданин Узбекистана угнал автомобиль марки Lexus, а затем, попав в аварию, решил вернуть его обратно. Инцидент произошел 18 апреля, в воскресенье. Об этом сообщается в ГУ МВД по Петербургу и области.

Известно, что мигрант угнал машину с автомойки, расположенной на Главной улице. Примечательно, что после угона узбекистанец попал в дорожно-транспортное происшествие. В итоге мужчина решил вернуть ударенную машину на место угона – на автомойку.

На данный момент мигрант задержан полицией и находится в отделении в изоляторе. В ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовного дела, а также будет избрана мера пресечения свободы.