На Петергофском шоссе автомобиль прижал девочку к забору

В Петергофе машины вылетела в кювет и сбила, идущую по тротуару девочку. В результате 13-летний ребенок оказалась прижатой автомобилем к ограде. Инцидент произошел утром 18 апреля, в воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Известно, что три автомобиля столкнулись на Петергофском шоссе. В результате одна из машин съехала в кювет, а в этот момент по тротуару шла подросток. В итоге машина перевернулась на крышу и прижала ребенка к ограде у дороги.

«Она госпитализирована в тяжёлом состоянии», — отметили в ГУ МВД.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о мотоциклисте, который в результате ДТП оказался на крыше автомобиля BMW.