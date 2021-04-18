Мотоциклист, которого сбил BMW, отлетел на крышу иномарки

В Петербурге произошла авария с участием мотоциклиста. ДТП произошло в Адмиралтейском районе 18 апреля, в воскресенье. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщили об аварии на Рыбинской улице. Мотоциклист двигался в сторону Рузовского моста, когда его сбил автомобиль марки BMW. Машина двигалась на большой скорости. В результате ДТП мотоцикл отлетел в сторону, а его владелец отлетел на крышу автомобиля.

На данный момент к месту происшествия прибыла скорая. О состоянии мотоциклиста пока не сообщается.