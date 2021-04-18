За минувшие сутки в Петербурге четыре ребенка попали под колеса автомобилей

В Петербурге за один день произошло четыре аварии с участием несовершеннолетних. Только один ребенок был отпущен домой, остальных пришлось госпитализировать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

О подробностях всех аварий, произошедших в субботу, 17 апреля, стало известно от Главки 18 апреля. Первая авария произошла на улице Шаврова. 13-летний мальчик выбежал вне зоны пешеходного перехода и попал под колеса автомобиля. Ребенок был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Вторая авария случилась на Шлиссельбургском проспекте. При подходе к трамваю на 10-летнего мальчика наехал автомобиль. Однако серьезных травм у ребенка не диагностировали.

Третье ДТП случилось с 13-летним велосипедистом, который ехал по пешеходному переходу на зеленый свет. На ребенка наехал автомобиль на перекрестки проспекта Королева и улицы Ольховская. Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести. Последняя авария случилась вечером во дворе Выборгского района. Автомобиль наехал на 6-летнего малыша. Ребенок был также госпитализирован в состоянии средней тяжести.