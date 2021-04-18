В Выборгском районе мигранты устроили вооруженную встречу в ресторане

В Петербурге задержали мигрантов, которые пришли в ресторан с оружием. Инцидент произошел вечером 17 апреля в одном из ресторанов Выборгского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и области.

Так, на Выборгском шоссе девять человек организовали встречу в ресторане. Известно, что это были мужчины возрастом от 30 до 49 лет. У двоих граждан нашли револьвер и травматический пистолет с удаленным заводским номером.

Мужчин доставили в отдел полиции и возбудили уголовное дело по факту случившегося. На данный момент избирается мера пресечения.