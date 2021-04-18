В Петербурге нашли шесть подпольных казино

Полиции удалось найти игорные клубы и пресечь деятельность незаконных казино. Подпольные казино найдены в четырех районах города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Игорные клубы найдены в нежилых помещениях, а также в квартирах. Казино накрыли на проспектах Энгельса, Гражданском, Энтузиастов, Искровском и Наставников, а также на улице Коллонтай.

Установлено, что игры организовали трое человек. Среди них женщина, которую уже привлекали к ответственности за подобное правонарушение. На данный момент возбуждено уголовное дело. Женщину отпустили по подписке, а мужчин арестовали.