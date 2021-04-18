В Петербурге бойцовская собака задушила йоркширского терьера

В Выборгском районе Петербурга одна собака убила другую на глазах у хозяев. Инцидент произошел вечером, 16 апреля, в магазине. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

В магазине на Заречной улице бойцовская собака была без намордника и напала на йоркширского терьера. В результате чего маленькая собачка погибла на месте.

«Собака напала на йорика без провокаций, бесшумно и молниеносно, мертвой хваткой вцепилась в шею маленькой собачке и рвущими движениями несколько минут убивала, пока «йорик» трепыхался», — отметил очевидец.

Примечательно, что хозяйка бойцовского пса сразу ушла из магазина, а полиция так и не приехала за 2,5 часа.