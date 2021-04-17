На Королева «Мерседес» сбил ребенка

В Приморском районе Петербурга автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе. Инцидент произошел вечером 17 апреля около дома №31 по проспекту Королева. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опубликовали кадры с места ДТП. Известно, что автомобиль марки «Мерседес» сбил ребенка на пешеходном переходе. В результате ДТП подростка госпитализировали с переломом ключицы и ушибами различной степени тяжести.

На данный момент сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.