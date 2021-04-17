МИД РФ предписал консулу Украины покинуть страну

Задержанный ранее консул Украины обязан покинуть территорию России в ближайшее время. Министерство иностранных дел страны предписало гражданину уехать в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Информацию о принятом решении опубликовали в субботу, 17 апреля. Напомним, утром этого же дня консула задержали по подозрению в шпионаже. Согласно данным ФСБ, Александр Сосонюк получил от россиянина секретную информацию. Спустя несколько часов после задержания дипломата отпустили.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о задержании украинского консула 17 апреля.