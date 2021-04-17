В результате ДТП на Московском проспекте пострадали два человека

В Санкт-Петербурге, в субботу, 17 апреля, на Московском проспекте произошло ДТП, в результате которого пострадало два человека. Об этом сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошел на Московском проспекте, у дома №96, где столкнулись два легковых автомобиля, одним из которых являлся каршеринг. В результате аварии каршеринг перевернулся на крышу.

Пострадали два человека. Один из пострадавших находился в заблокированном автомобиле. Спасатели вытаскивали водителя из салона уже без сознания. На данный момент обстоятельства случившегося на Московском проспекте выясняются.