На станции метро "Садовая" возобновили работу эскалатора

В Санкт-Петербурге открыли станцию метрополитена «Садовая» после ЧП с эскалатором. Напомним, работа эскалатора была приостановлена после попадания в него постороннего предмета.

Инцидент произошел в 18:30. Проблему устраняли около часа. Один из эскалаторов находился на капитальном ремонте, а эскалатор номер 3 работал на подъем.

В 19:25 работа станции была возобновлена. «Садовая» открыта на вход и на выход. Данная информация была предоставлена пресс-службой ГУП «Петербургский метрополитен».

Ранее в Смольном опровергли информацию о том, что в петербургском метрополитене будут работать пункты вакцинации от COVID-19.