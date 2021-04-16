В результате аварии на КАД пострадали два человека

Движение на юге КАД затруднено в связи с автомобильной аварией. 16 апреля на кольцевой автодороге столкнулись три попутных автомобиля, инцидент произошел на 67-м километре внешнего кольца КАД.

По информации, предоставленной пресс-службой ФКУ Упрдор «Северо-Запад», водитель «ГАЗели» скрылся с места происшествия. Сообщается, что в результате аварии пострадали двое. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, врачи скорой помощи и дорожные службы. Аварийный транспорт занял крайние левые ряды, в связи с чем на внешнем кольца образовалась пробка, растянувшаяся на пять километров. Съезд с ЗСД на КАД затруднен.