В петербургском детском саду девочка отравилась метадоном

В Петербурге семилетняя девочка отправилась наркотическим веществом. Примечательно, что инцидент произошел в детском саду. Девочка утверждает, что перед отравлением она ела конфету, которую ей дали в саду. Об этом сообщает пресс-служба экстренных служб.

Известно, что девочка отравилась метадоном. На данный момент ребенок госпитализирован. Врачи диагностировали у нее острое пероральное отравление. Девочка находится в тяжелом состоянии.

Примечательно, что среди детей больше никто не пострадал. В семье ребенка также утверждают, что она не могла получить отравление дома, так как семья благополучная.